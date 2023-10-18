İslami Cihad İsrail’in suçlamasını reddetti

İslami Cihad örgütü, Gazze Şeridi’ndeki hastanenin bombalanmasıyla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

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Gazzeli yetkililer, İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail ise saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuştu.

Örgütün yazılı açıklamasıda şunlar dendi: “İslami Cihad, Gazze’deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır.”

Hamas: Sorumluluk doğrudan İsrail’e ait

Hamas da saldırıyla ilgili yazılı açıklama yayınladı.

İsrail’in ‘yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı’ savunulan açıklamada, “Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25’ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70’i çocuk ve kadındı” dendi.

İsrail’in şu ana kadar 120 bin konutu, ‘içinde yaşayanların başına yıktığı’ yazılan açıklamada, ‘hastane katliamının sorumluluğunun doğrudan İsrail’e ait olduğu’ kaydedildi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 bin 300’den fazla kişinin öldüğünü, 13 bine yakın kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 62 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.