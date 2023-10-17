Netanyahu: Hastane saldırısından İslami Cihad sorumlu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki El Ehli Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda İslami Cihad’ı suçladı.
Netanyahu X’teki hesabından şöyle dedi: “İsrail ordusunun operasyonel sistemlerinin yaptığı analiz, Gazze’den teröristlerce roketlerin atıldığını ve El Ehli Hastanesi’nin vurulduğu sırada bu roketlerin bu noktadan geçtiğini gösteriyor.
Elimizdeki çok sayıda kaynaktan gelen istihbarat, Gazze’deki hastaneye isabet eden başarısız roket saldırısından İslami Cihad’ın sorumlu olduğunu gösteriyor.”
Danışmanı ‘Hamas’ın roketleri’ dedi
BBC‘ye konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun danışmanı Mark Regev, İsrail ordusunun hastane hedef almayacağını savundu.
Regev de Netanyahu gibi patlamanın kısa düşen bir Hamas roketi nedeniyle yaşandığını iddia etti.
Regev şunları dedi: “Hamas’ın attığı roketlerin yüzde 33’ü kısa düşüyor ve Gazze’ye düşüyor. Bu belgeli. Aynı zamanda, hastanenin vurulduğu saatlerde Gazze’den büyük bir roket atışı yaptıklarını da biliyoruz. Ben kendim bu sırada sığınağa indim. Hamas uzun menzilli bir roketi Hayfa’ya atacağını söylemişti. Bu roket nerede, Hayfa’ya inmedi”
Regev, Hamas’ın iddiasını kanıtlayacak bir veri olmadığını söyledi ve tedbirli olunmasını istedi.