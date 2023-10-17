Meclis’ten ortak Filistin bildirisi: Dünyayı inisiyatif almaya davet ediyoruz

Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin imzasıyla Filistin için yayınlanan ortak bildiride, dünya parlamentolarının harekete geçilmesi istendi.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurdu.

Saldırıya büyük tepkiler gelirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm partilerden ortak bildiriyle yanıt geldi.

Hastaneye saldırının ‘insanlık suçu’ olduğunun kaydedildiği bildiride “Bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz” dendi.