Gazzeli yetkililer: İsrail, El-Ehli hastanesini vurdu, 500 ölü var

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve 500 kişinin öldüğünü duyurdu.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı hastanenin bombalaması sonucu ölü sayısının 500’e yükseldiğini söyledi.

Yetkililer, hastaneye sadece yaralıların değil, bombardımandan kaçan bini aşkın sivilin de sığındığını ve bu nedenle can kaybının yüksek olduğunu kaydetti.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırıya dair ilk yorumunda “Ayrıntıları alıp kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bunun İsrail hava saldırısı olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırıdan dolayı üç gün yas ilan ettiklerini açıkladı.

El Ahli Hastanesi Gazze kent merkezinde yer alıyordu. İsrail, El-Ehli dahil bölgedeki hastanelerin boşaltılmasını istiyordu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsrail’in söz konusu baskısını kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için ‘ölüm cezası’ olarak nitelemişti.