Türkiye’deki siyasilerden çağrı: İsrail’in vahşetini durdurun

En az 500 kişinin ölümüne neden olan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasına Türkiye’deki siyasetçilerden tepki geldi, ‘İsrail vahşetinin acilen durdurulması’ istendi.

Fotoğraf: AA

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ölü sayısının daha da artmasından endişe edilirken, saldırıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tepki geldi.

“İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir” diyen Erdoğan, “Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum” ifadesini kullandı.

İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.



Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2023

Siyasi diğer liderlerden saldırıya tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

“Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!”

Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 17, 2023

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

“Hastane bombalamak da mı terörle mücadele? Gazze’de hastane bombalayarak 500 masum canı katleden eli kanlı İsrail’i lanetliyorum. Bunun adı savaş suçudur, bunun adı katliamdır, bunun adı devlet terörüdür. Son nefesime kadar Filistinli kardeşlerimin yanındayım.”

Hastane bombalamak da mı terörle mücadele?



Gazze’de hastane bombalayarak 500 masum canı katleden eli kanlı İsrail’i lanetliyorum. Bunun adı savaş suçudur, bunun adı katliamdır, bunun adı devlet terörüdür. Son nefesime kadar Filistinli kardeşlerimin yanındayım. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 17, 2023

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

“İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Ahli Arab hastanesine düzenlediği hava saldırısı açık bir savaş suçudur. Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına tepki göstermeyen herkes bu katliamın sorumlusu konumundadır. Uluslararası kamuoyu hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan acilen tek ses olup bu kıyıma dur demelidir.”

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Ahli Arab hastanesine düzenlediği hava saldırısı açık bir savaş suçudur.



Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına tepki göstermeyen herkes bu katliamın sorumlusu konumundadır.



Uluslararası kamuoyu hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan acilen tek ses olup… — Ali Babacan (@alibabacan) October 17, 2023

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

“İsrail’in Gazze’de hastaneyi vurması bir insanlık suçudur. Sivil vatandaşların hedef alındığı bütün saldırıları sonuna kadar kınıyorum. Bütün bu gelişmelere sessiz kalan, ağırdan alan uluslararası kurumları acilen kafasını kumdan çıkarmaya, acil olarak bölgedeki barış için çaba sarfetmeye davet ediyorum.”