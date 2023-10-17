BM: İsrail’in Gazze’yi tahliye emri uluslararası suç kapsamına girebilir

Reuters‘ın haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın ve sivillere yönelik tahliye emrinin ‘zorla nakil’ olduğunu ve uluslararası suç kapsamına girebileceğini söyledi.

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‘Zorla nakil’ sivil nüfusun yer değiştirmek zorunda kalmasını ifade ediyor. Bu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından cezalandırılabilecek bir suç.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.