DSÖ: İsrail’in Gazze’deki hastanelerin boşaltılmasını istemesi ölüm cezası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail’in Gazze’deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için ‘ölüm cezası’ olarak niteledi.

Fotoğraf: AA

İsrail ordusu abluka altına altığı Gazze Şeridi‘ndeki 22 hastanenin boşaltılmasını istemiş, akşam saat 4’e kadar süre vermişti.

DSÖ’nün yazılı açıklamasında 2 binden fazla hastanın bulunduğu hastanelerin boşaltılma baskısı şiddetle kınandı.

Hastaların ve sağlık çalışanlarının zorla tahliye edilmesinin, mevcut insani ve halk sağlığı felaketini daha da kötüye götüreceği kaydedilen açıklamada, “Gazze’nin kuzeyindeki hastanelere tahliye talimatları, hasta ve yaralılar için ölüm cezasıyla eşdeğer” dendi.

Açıklamada, pek çok kritik hastalığı olanların ve diğer hastaların, taşınmaya zorlanmaları ve tahliye edilirken hayati tıbbi müdahalelerden mahrum kalmaları neticesinde, durumlarının daha kötüye gidebileceği veya ölümle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Gazze’nin kuzeyindeki hastanelere yaralı akınının devam ettiği ve hastanelerin maksimum kapasitede çalışmakta zorlandığı belirtilen açıklamada, şunlar yazıldı: “Hastanelerdeki yetersiz yatak kapasitesi nedeniyle bazı hastalar koridorlarda ve çevre sokaklardaki açık alanlarda tedavi ediliyor. Gazze’nin kuzeyindeki 2 binden fazla hastayı, sağlık tesislerinin maksimum kapasiteyle çalıştığı ve hasta sayısındaki çarpıcı artışı karşılayamadığı Gazze’nin güneyine taşınmaya zorlamak ölüm cezasıyla eşdeğer olabilir.”

‘Sağlık çalışanları böyle imkansız seçimler yapmak zorunda kalmamalı’

Açıklamada, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının, İsrail’in saldırıları sırasında kritik durumdaki hastaları terk etmek, hastaları tedavi etmek için sahada kalırken kendi hayatlarını riske atmak veya hastaların kapasitesi olmayan tesislere nakledilmeye çalışılırken hayatlarını tehlikeye atmak gibi kahredici tercihlerle karşı karşıya kaldıkları belirtildi: “Sağlık çalışanları asla bu kadar imkansız seçimler yapmak zorunda kalmamalı.”

Açıklamada, “DSÖ, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki hastanelere yönelik tahliye talimatlarını derhal geri alması ve sağlık tesislerinin, sağlık çalışanlarının, hastaların ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

MSF, İsrail güçlerinin dün akşam Gazze’deki el-Avde Hastanesi’nin tahliyesi için sadece iki saat süre verdiğini bildirmiş, daha sonra İsrail’in bu kararı sabah 06.00’ya ertelendiğini duyurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “İsrail’den bu kararı geri almasını rica ediyoruz” diyerek tahliyenin sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirtmişti.