Fotoğraflarla Gazze…

Hamas’ın 7 Ekim’de başlattığı saldırılara karşı savaş ilan edip ‘Demir Kılıçlar’ harekatını başlatan İsrail Gazze Şeridi’ni günlerdir yoğun biçimde bombalıyor. Kara harekatı da an meselesi.
Saldırıların altıncı günü itibariyle Hamas saldırılarında ölen İsraillilerin sayısının 1300’ü geçtiği açıklandı.
İsrail’in saldırılarında ölen Filistinli sayısı ise 1354, yaralı sayısı 6 bin 49 olarak açıklandı.
Anadolu Ajansı objektifinden İsrail’in su, elektrik, yiyecek ve yakıt ikmalini kestiği Gazzelilerin hali… (Fotoğrafları büyütmek için üzerlerine tıklayın.)