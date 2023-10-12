Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fotoğraflarla Gazze…

Hamas’ın 7 Ekim’de başlattığı saldırılara karşı savaş ilan edip ‘Demir Kılıçlar’ harekatını başlatan İsrail Gazze Şeridi’ni günlerdir yoğun biçimde bombalıyor. Kara harekatı da an meselesi.

Fotoğraf: AA

Saldırıların altıncı günü itibariyle Hamas saldırılarında ölen İsraillilerin sayısının 1300’ü geçtiği açıklandı.


İsrail’in saldırılarında ölen Filistinli sayısı ise 1354, yaralı sayısı 6 bin 49 olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı objektifinden İsrail’in su, elektrik, yiyecek ve yakıt ikmalini kestiği Gazzelilerin hali… (Fotoğrafları büyütmek için üzerlerine tıklayın.)

SON HABERLER

Enflasyonun acı yan etkisi: Finansal kaygı

Pandemiden sonra tüm dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyonun bir yan etkisi de insanlarda stres, endişe veya huzursuzluk şeklinde kendini gösteren finansal kaygı oldu.

Fotoğraflarla Gazze…

Hamas’a savaş ilan eden İsrail Gazze Şeridi’ni günlerdir yoğun biçimde bombalıyor. Kara harekatı da an meselesi.