Rekor: Dolar 28 liranın üstünde

Dolar/TL kuru 28’i geçerek rekor kırdı.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın (MB) arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 27’nin üstüne çıkmıştı.

Bugünse dolar/TL kuru rekor kırarak 28’i geçti. 28,21 seviyesine kadar ulaşan dolar kuru günü 28,01’den kapattı.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı.

Avro/TL günü 29,56’dan kapattı.