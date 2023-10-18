Gram altın tüm zamanların zirvesinde

Güne 1740’lardan başlayan gram altın gün içinde 1770 liraya dayanarak tüm zamanların zirvesine çıktı. Kapanışa doğru gerileyen gram altın günü 1750’dan kapattı.
Temmuz 2023’te 1700 liranın üstünü gören gram altın, bu dönemden beri dalgalı bir seyir izliyor. 20 Eylül’de 1690 liraya dayanan gram atlın 3 Ekim’de 1600 liraya kadar düşmüştü.
7 Ekim’de İsrail-Hamas çatışmasının başlamasıyla yükselişe geçen gram altın bugün yeniden ‘fırladı.’
Güne 1743 liradan başlayan gram altın, 1767 lirayı gördü. Kapanışa geri gerileyen gram altın günü 1750 liradan kapattı.