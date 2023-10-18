Gram altın tüm zamanların zirvesinde

Güne 1740’lardan başlayan gram altın gün içinde 1770 liraya dayanarak tüm zamanların zirvesine çıktı. Kapanışa doğru gerileyen gram altın günü 1750’dan kapattı.

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Temmuz 2023’te 1700 liranın üstünü gören gram altın, bu dönemden beri dalgalı bir seyir izliyor. 20 Eylül’de 1690 liraya dayanan gram atlın 3 Ekim’de 1600 liraya kadar düşmüştü.

7 Ekim’de İsrail-Hamas çatışmasının başlamasıyla yükselişe geçen gram altın bugün yeniden ‘fırladı.’

Güne 1743 liradan başlayan gram altın, 1767 lirayı gördü. Kapanışa geri gerileyen gram altın günü 1750 liradan kapattı.