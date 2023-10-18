ABD, Adana konsolosluğunu ‘bir sonraki duyuruya kadar’ kapattı

ABD, Gazze’deki hastanenin bombalanmasından sonra başlayan protestolar üzerine Adana’daki konsolosluğunu geçici süreliğine kapatma kararı aldı.

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ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, yayınladığı uyarıda Adana konsolosluğunun ‘bir sonraki duyuruya kadar’ halka kapatıldığını duyurdu.

Kararın gerekçesinde şunlar kaydedildi:

“Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze’deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir.”

Uyarının devamında ABD personeline, Adana’daki konsolosluk bölgesine hareketlerini en aza indirme ve seyahat etmekten kaçınma talimatı verildi.

Ne olmuştu?

Gazzeli yetkililer dün İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail’se saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, İslami Cihad iddiayı reddetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün resmi sayıyı 471 olarak güncellemişti.

Saldırının ardından Türkiye’nin birçok yerinde protesto eylemleri düzenlenmişti. Binlerce kişi İsrail’in İstanbul başkonsolosluğu önünde tepkilerini göstermişti.

Ayrıca yine binlerce protestocu, İsrail’e desteği nedeniyle ABD temsilcilik ve tesisleri önünde protesto eylemleri düzenlemişti.