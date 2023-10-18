İstanbul’daki İsrail protestosunda bir kişi öldü

İsrail’in saldırılarının protesto edildiği eylemde 65 yaşında biri kalp krizi geçirerek öldü.j

Protestolara müdahalede 43’ü polis 63 kişi yaralandı, beş kişi de gözaltına alındı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Bu saldırıdan sonra Türkiye’nin çeşitli kentlerinde İsrail’i protesto için toplananlar ile polis arasında arbede çıktı.

İsrail’in İstanbul başkonsolosluğu önündeki eylemde Eshabil Tüfekçi adlı eylemci kalp krizi geçirerek öldü, 63 kişi yaralandı, beş kişi de gözaltına alındı.

İstanbul valiliğin resmi sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

* 17.10.2023 Çarşamba günü, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur.

* Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir. Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen beş kişi gözaltına alınmıştır.

* Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43’ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır.

* Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail’in sivillere yönelik uyguladığı – terör saldırılarını andıran – bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz.