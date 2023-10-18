Netanyahu’nun ‘insanlık reddeden’ tweet’i silindi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, başbakanın savaşın ‘insanlık ile orman kanunu arasında olduğunu’ söylediği tweet’i sildi.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ni dün akşam bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500’e yükseldiğini belirtmişti.

İki gün önce Netanyahu’nun ofisininin Twitter hesabından başbakanın İsrail Meclisi Knesset’teki konuşmasından kesitler paylaşıldı.

Bir tweet’te Netanyahu’nun şu sözleri de aktarıldı: “Bu mücadele ışığın çocukları ile karanlığın çocukları, insanlık ile orman kanunları arasındadır.”

Bombalama haberleri dolaşıma girdikten sonra tweet silindi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 binden fazla kişinin öldüğünü, 12 bin 500’den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 62 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti