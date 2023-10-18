İsrail ‘Hamas militanlarının ses kaydı’nı yayınladı: Hastaneyi vuran İslami Cihad

Gazze Şeridi’nde 500 kişinin öldüğü hastane saldırısının sorumlusu olarak İslami Cihad’ı gösteren İsrail, kanıt olarak uydu görüntüleri ve iki Hamas militanının konuştuğunu öne sürdüğü bir ses kaydı yayınladı.

Fotoğraflar: IDF

El Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulduğu saldırıdan Gazzeli yetkililer İsrail’i, İsrail ise İslami Cihad’ı sorumlu tutuyor.

Görüntülerle açıklama

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saldırıyla ilgili incelemeyi tamamladığını bildirip füzenin İslamı Cihad tarafından atıldığının kesinleştiğini öne sürdü.

IDF Sözcüsü Richard Hecht’in açıklaması şöyle:

“Saat 18:15’te Hamas tarafından İsrail’e bir roket atıldı. Saat 18:59’da İslami Cihad tarafından hastane yakınındaki bir mezarlıktan yaklaşık 10 roket atıldı. Saat 18:59’da hastanede bir patlama olduğuna dair haberler geldi.

İstihbaratımıza göre Hamas bunun yanlış ateşlenen bir İslami Cihad roketi olduğunu kesin olarak anladı ve gerçeği gizlemek için şişirilmiş rakamlar kullanarak küresel bir medya kampanyası başlatmaya karar verdi.

Havadan çektiğimiz görüntülerin analizi hastanenin doğrudan vurulmadığını doğruluyor. Hasar gören tek yer hastanenin dışında. Otoparkta yanık izlerini görebiliyoruz, krater oluşmamış ve yakındaki binalarda yapısal hasar meydana gelmemiş. jHerhangi bir hava bombardımanının neden olduğu patlamada kraterler ve binalarda yapısal hasar görmemiz gerekirdi ki her ikisi de tespit edilemedi. Burada gördüğümüz hasarın büyüklüğü İslami Cihad roketinin savaş başlığından kaynaklanmakta, ama roketin kısa uçuşu nedeniyle (fırlatma başarısız olduğu için) roketin itici gücünün çoğu hala belirgin.

Aşağıdaki görsel kanıtlar park alanının kızıl ötesi görüntülerini göstermekte. Yangınların merkezi konumlarını ve çatılardaki bazı çürümeleri görebilirsiniz. Hiçbir krater tespit edilemiyor. Ve çevredeki binaların tüm duvarları sağlam.

Ayrıca havadan karaya mühimmat kraterlerinin neye benzediğine dair örneklerimiz de var. Gördüğünüz gibi bu örnekte böyle bir şey yok. Birçok medya kuruluşu Hamas’ın doğrulanmamış iddiasını hemen haberleştirdi. Bunlar Hamas tarafından yayılan yalanlardı.

Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Hamas’ın bildiğini iddia ettiği kadar hızlı bir şekilde ne olduğunu bilmek mümkün değil. Bu birçokları için ilk uyarı işareti olmalıydı.

Hamas’ın aksine IDF derhal bir inceleme başlattı ve bu inceleme en üst düzey komuta kademeleri tarafından denetlendi.

Bu profesyonel inceleme istihbarat, operasyonel sistemler ve havadan çekilen görüntülere dayanıyor ve bunların hepsi çapraz kontrolden geçirildi.

Sizlerle paylaştığımız kanıtlar, Gazze’deki hastanede meydana gelen patlamanın İslami Cihad’a ait bir roketin yanlış ateşlenmesi sonucu meydana geldiğini doğrulamakta.”

‘Hamas militanlarının ses kaydı’: Patlayacak başka bir yer bulamaz mıydı?

IDF ayrıca iki Hamas militanı arasında geçtiğini öne sürdüğü bir ses kaydı da yayınladı. Söz konusu ses kaydındaki diyaloglar şöyle:

– Size söylüyorum, böyle bir füzenin düştüğünü ilk kez görüyoruz ve bu yüzden bunun Filistin İslami Cihad’a ait olduğunu söylüyoruz.

– Ne?

– İslami Cihad’a ait olduğunu söylüyorlar

– Bizden mi?

– Öyle görünüyor!

– Bunu kim söylüyor?

– Füzeden çıkan şarapnelin yerel şarapnel olduğunu ve İsrail şarapneline benzemediğini söylüyorlar

– Ne diyorsunuz?

– Ama Allah korusun, patlayacak başka bir yer bulamaz mıydı?

– Boş ver, evet, hastanenin arkasındaki mezarlıktan çekmişler.

– Ne?!

– El Ma’amadani Hastanesi’nin arkasındaki mezarlıktan ateş açtılar ve top yanlış ateş alarak üzerlerine düştü.

– Arkasında bir mezarlık mı var?

– Evet, El Ma’amadani tam olarak yerleşkede.

– Yerleşkeye girdiğinizde nerede?

– İlk önce yerleşkeye giriyorsunuz ve şehre doğru gitmiyorsunuz ve El Ma’amadani Hastanesi’nin sağ tarafında.

– Evet, biliyorum.