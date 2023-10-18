Erdoğan: Uçak gemilerinin gönderilmesi çabalarımızı bozdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze’deki hastane saldırısında ‘ateşe kürekle gidenler’ diye tanımladığı Batılı ülkeleri suçladı.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Gazzeli yetkililer dün İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail’se saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, İslami Cihad iddiayı reddetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün resmi sayıyı 471 olarak güncelledi. 314 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batılı ülkeleri bu saldırıdan sorumlu tuttu.

Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*17 yıldır abluka altında yaşayan mazlum Gazze halkına yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Ancak sükuneti sağlamaya matuf çabalarımız, bölgeye uçak gemilerinin gönderilmesi, Filistin halkına yönelik yardımların kesilmesi ve Gazze halkının toptan cezalandırılması gibi adımlarla sekteye uğradı.

*İyice etkisizleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan Batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı. Uluslararası medya organları, taraflı ve ikiyüzlü yayınlarıyla adeta insan kıyımını aklama yarışına girdi.

*Dün, El Ehli Arab Hastanesi’ne yönelik menfur saldırıyla Gazze’deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır. İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum.

*Yüreklerimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim’den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur.

*Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.