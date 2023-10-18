Filistin açıkladı: Hastane saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısında 471 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Gazzeli yetkililer dün İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail ise saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, İslami Cihad iddiayı reddetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün resmi sayıyı 471 olarak güncelledi. 314 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık sözcüsü Eşref El-Kudra, saldırıdan İsrail’in sorumlu olduğunu söyledi. İsrail’in Gazze’ye saldırılarında toplam 3 bin 478 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 65 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 bin 300’den fazla kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 62 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.