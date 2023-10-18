Galatasaray-Beşiktaş derbisinde en ucuz bilet 700 lira

Süper Lig’in 9’uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre saat 19:00’da RAMS Park’ta başlayacak müsabakanın biletleri, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

Biletler, yarın saat 11:00’de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.

Derbide en ucuz bilet 700 liradan başlarken en pahalı fiyatı 17 bin 500 lira.

Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş, Galatasaray’la deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alabileceğini duyurmuştu.