Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanına gidebilecek

Beşiktaş, Galatasaray’la 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alabileceğini duyurdu.
Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar belirtildi: “Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir.”
Özellikle derbi maçlarında çıkan olayların önüne geçmek amacıyla deplasman takımın taraftarları maça alınmıyordu.