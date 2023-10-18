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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanına gidebilecek

Beşiktaş, Galatasaray’la 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar belirtildi: “Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir.”


Özellikle derbi maçlarında çıkan olayların önüne geçmek amacıyla deplasman takımın taraftarları maça alınmıyordu.

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