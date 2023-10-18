Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

Ebubekir Şahin. Fotoğraf: AA

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, bugün başkanlık seçimi için yapılan üst kurul toplantısını Başkanvekili Orhan Karadaş yönetti.

Yapılan oylamada Ebubekir Şahin yeniden RTÜK başkanlığına seçildi, Orhan Karadaş da yeniden başkanvekili oldu.

Bir hafta önce TBMM’de, görev süresi dolan üç RTÜK üyesi için seçim yapılmıştı.

AKP kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin ve CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı yeniden RTÜK üyeliğine seçilmişti. Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz de ilk kez RTÜK üyesi olarak seçilmişti.