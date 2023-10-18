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Yaramazlara biraz batar!

AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘İsrail’in saldırıları araştırılsın’ önerisine ret

İsrail’in Filistin’deki ‘orantısız ve yoğun’ saldırılarına ilişkin araştırma önergesi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: AA

Gazzeli yetkililer dün İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail’se saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, İslami Cihad iddiayı reddetmişti.


Filistin Sağlık Bakanlığı bugün resmi sayıyı 471 olarak güncelledi. 314 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saadet Partisi, İsrail’in ‘orantısız ve yoğun’ saldırılarına ilişkin TBMM Genel Kurulu’na araştırma önergesi verdi.

ANKA’nın haberine göre öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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