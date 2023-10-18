AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘İsrail’in saldırıları araştırılsın’ önerisine ret

ABD, Gazze’deki hastanenin bombalanmasından sonra başlayan protestolar üzerine Adana’daki konsolosluğunu geçici süreliğine kapatma kararı aldı. ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, yayınladığı uyarıda Adana konsolosluklarını ‘bir sonraki duyuruya kadar’ halka kapattıklarını duyurdu. Kararın gerekçesinde şunlar kaydedildi: “Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze’deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi […]