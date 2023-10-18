Türkiye’de Gazze için üç günlük yas ilan edilecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze’de içinde sivillerin olduğu hastanenin vurulması nedeniyle Türkiye’de üç günlük yas ilan edileceğini duyurdu.

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Gazzeli yetkililer dün İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail ise saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, İslami Cihad iddiayı reddetmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün resmi sayıyı 471 olarak güncellerken, yaralı sayısının da 314 olduğunu bildirmişti.

Basın açıklaması yapan AKP’li Çelik, bu saldırı nedeniyle Türkiye’de üç gün sürecek yasın ilan edileceğini bildirdi.