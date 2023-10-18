Bella ‘en yüksek sesle mırlama’ rekorunu kırdı

Britanya’daki ‘Bella’ isimli 14 yaşındaki tekir bir kedi, en sevdiği yastığının üzerinde en yüksek sesle mırıldanarak Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

BBC’nin haberine göre Cambridgeshire, Huntingdon’da yaşayan Bella’nın başarısı, Guinness Dünya Rekorları hakemi Dave Wilson ve dış gürültüleri engelleyen ses mühendisi tarafından kaydedildi.

Rekoru elde etmek için 50 desibelden daha yüksek ses çıkarması gereken Bella, kaynayan bir ketılın sesine eşdeğer 54,6 desibellik mırlamasıyla hedefi kolayca aşarak adını kitaba yazdırmayı başardı.

Bella’yı çok sevdiklerini ve başarısıyla gurur duyduklarını söyleyen Nicole Spink, şunları kaydetti:

“Bella’nın yüksek mırıldandığını hep biliyorduk. Bazen mırlamasından duyamadığımız için televizyonun sesini açıyoruz. Sertifika gerçekten evde önemli bir yere sahip olacak.”

Bella’nın mırıldamasını dinlemek isteyenler için: