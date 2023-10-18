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Yaramazlara biraz batar!

Gazze için ‘ateşkes’ kararına ABD vetosu

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlanması için çatışmalara ‘ara verme’ çağrısını içeren karar tasarısını veto etti.

Fotoğraf: AA

BMGK’de Brezilya’nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu karar tasarısı oylandı. AA’nın haberine göre tasarıya 12 ‘evet’, iki ‘çekimser’ ve bir ‘hayır’ oyu kullanıldı.


15 üyeli BMGK’de daimi üyelerden ABD’nin ‘hayır’ oyu kullandığı tasarı için Rusya ve Britanya çekimser oy kullandı.

Karar tasarısında BM ve insani yardım ortaklarının Gazze’ye erişimini sağlamak için ‘çatışmalara ara verme’ çağrısında bulunuluyordu.

Hamas’ın ‘terör saldırılarını’ kınayan tasarıda, aynı zamanda sivillere yönelik her türlü şiddet de kınanıyordu.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ülkesinin veto kararını şu şekilde açıkladı: “ABD, karar tasarısında İsrail’in meşru müdafaa hakkına değinilmemesini hayal kırıklığıyla karşıladı.”

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Gazze için ‘ateşkes’ kararına ABD vetosu

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