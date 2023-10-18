ABD’den Hamas bağlantılı isimlere yaptırım: Türkiye’den isimler de var

ABD Hazine Bakanlığı, ‘Hamas’ın finansmanını sağladığı’ gerekçesiyle Türkiye, Sudan, Cezayir, Katar ve Gazze merkezli dokuz kişiye ve bir kuruluşa yaptırım uyguladığını açıkladı.

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Bakanlığın açıklamasında Hamas’ın ‘gizli bir yatırım portföyüne’ sahip olduğu ve bu sayede örgüte maddi yardım aktarıldığı açıklandı.

Bu nedenle bakanlık Türkiye, Sudan, Cezayir, Katar ve Gazze merkezli dokuz kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulayacak.

Türkiye bağlantısı

Bakanlığın yayınladığı metinde söz konusu ‘gizli portföyün’ Türkiye bağlantısı şöyle açıklandı:

*Amer Kamal Sharif Alshawa (Alshawa), Ahmed Sadu Jahleb (Jahleb), Aiman Ahmad Al-Duwaik (al-Duwaik) ve Walid Mohammed Mustafa Jadallah (Jadallah) Hamas mensubu ve Hamas’ın Türkiye ve Cezayir’deki yatırım ağının bir parçası. Türkiye yerleşikli Alshawa, Trend GYO’nun CEO’su. Kendisi ayrıca çeşitli Hamas yatırım portföy şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

*Türkiye yerleşikli Jahleb, Hamas’ın yatırım portföy sekreteri olarak görev yapıyor ve Hamas kontrolündeki şirketler ve Hamas yetkilileri için çeşitli faaliyetleri koordine ediyor. Cezayir yerleşikli el-Duwaik, Hamas’ın kıdemli bir yatırım portföy yöneticisi ve Türkiye yerleşikli Jadallah’la birlikte çeşitli yatırım portföy şirketlerinin yönetim kurullarında da görev alıyor.

*Haziran 2021’de İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu, Hamas’ın bağış toplama kampanyasıyla bağlantılı olarak bir kısmı İzzeddin Kassam Tugayları ile bağlantılı olan bir dizi sanal para cüzdanına el koydu. Ele geçirilen cüzdan adreslerinden biri, Bitcoin de dahil olmak üzere para transferi ve sanal döviz bozdurma hizmetleri sağlayan Gazze merkezli bir işletme olan ‘Buy Cash Money and Money Transfer Company’ye (Buy Cash) ait.

*Buy Cash, Hamas’a bağış toplamaya katılımının yanı sıra, diğer terörist gruplara bağlı kuruluşlar tarafından fon transferi yapmak için de kullanılıyor. Eylül 2019’da Buy Cash’in ’19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW’ Bitcoin cüzdanı 2 bin doların üzerinde bir Bitcoin transferi aldı. Transfer, Türkiye merkezli bir para hizmetleri işletmecisi ve El Kaide bağlantılı bir şirket aracılığıyla yapıldı.