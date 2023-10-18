Türk Yahudi Toplumu hastaneye saldırıyı kınadı 

Türk Yahudi Toplumu, Gazze’de içinde sivillerin bulunduğu hastanenin vurulmasını kınadı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail ise saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tuttu.

Saldırıdan sonra Türkiye’nin çeşitli kentlerinde İsrail’i protesto için toplananlar ile polis arasında arbede çıkmıştı. İsrail’in İstanbul başkonsolosluğu önündeki eylemde bir eylemci kalp krizi geçirerek ölmüş, 63 kişi yaralanmış, beş kişi de gözaltına alınmıştı.

Türk Yahudi Toplumu’ndan yapılan açıklamada hastanenin vurulması kınandı.

X’ten (Twitter) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

*Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını , katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz!

*“Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan kaldıran bir durumdur”, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir HİÇBİR tarafı yoktur.

*Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz.