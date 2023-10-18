BTK, Twitter’a erişimin kısıtlanması için mahkemeye başvurabilir

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yarından itibaren Twitter bant genişliğinin daraltılması için mahkemeye başvurabilir.

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Bilişim hukuku uzmanı Yaman Akdeniz, Twitter’ın temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediğinden BTK’nın yarından Twitter bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için başvurabileceğini açıkladı.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen X (Twitter) platformuna 3 ay önce reklam cezası verilmişti. Bu süre bugün doluyor. BTK Başkanı tarafından X'e bant genişliğinin %50 oranında daraltılması için yarından itibaren sulh ceza hakimliğine başvurabilir. https://t.co/JZXFTlYQz0 — Yaman Akdeniz (@cyberrights) October 18, 2023

19 Temmuz’da BTK, temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmediğinden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanarak Twitter’a reklam verilmesini yasaklamıştı.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde temsilci belirleme ve bildirime yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda BTK, Twitter’ın bant genişliğinin daraltılması için mahkemeye başvurma hakkı kazanıyor.