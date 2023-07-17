Akşam Postası / 17 Temmuz 2023

Erdoğan, döviz bulmak için Körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz ihtiyacını karşılamak için bugün Körfez turuna çıkıyor.

H.K.G. davası: İstekli’nin avukatı çekildi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli’yle ‘evlendirilmesine’ ilişkin davanın duruşması ertelendi.

Faiz artışı yine beklentinin altında kalabilir

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin, ‘ekonomi çevreleriyle görüşmelerine göre’ faiz artışı yine ‘beklentilerin altında’ kalabilir.

CHP zamları basın açıklamasıyla protesto etti

CHP örgütleri zamlara dikkat çekmek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.

Erdoğan Esad’a açık, Esed’e kapalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır ‘Esed’ dediği Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın ismini olduğu gibi telaffuz etti. Hemen ardındansa tekrar ‘Esed’ dedi.

Asgari ücret hesaplara yatmadan 48,5 dolar eridi

Asgari ücret ilk açıklandığından bu yana TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle 48,5 dolar (1274 lira) eridi. Çoğu asgari ücretli maaşını henüz alamadı.

Rusya: Tahıl anlaşması fiilen son buldu

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Tahıl anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek” dedi.

Harcamaları ‘rasyonelleştirecek’ Şimşek, topa tutuldu

“Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz…” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümet harcamalarını hatırlatan yurttaşlar tarafından topa tutuldu: “Sayın bakanım 1,2 milyar dolara yapılan Osmangazi Köprüsü’ne verilen 14 milyar dolarlık Hazine garantisini de rasyonelleştirebilecek misiniz?”

Bütçe açığında yeni rekor

Merkezi yönetim bütçesi haziranda 219,6 milyar lirayla rekor açık verdi.

İran’da ‘ahlak polisi’ sokaklara geri dönüyor

İran’da, Mehsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestolar sonucunda durdurulan ‘ahlak polisi’ devriyeleri yeniden başlıyor.

Mehmet Şimşek, Vatan Partisi’ni engelledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vatan Partisi’ni Twitter’dan engelledi.

Lozan belgelerinin tamamı internette

100’üncü yılı vesilesiyle Lozan Anlaşması’nın tüm metin ve görselleri internete yüklendi.