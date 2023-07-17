Bakan Yerlikaya: Hatay’da yangına neden olan bir kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dünkü beş yangının sebebini öğrendiklerini belirterek, “Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan yangına neden olduğu tespit edilen iki kişiden biri tutuklandı” dedi.

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Bakan Yerlikaya, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve bunun yanındaki beşeri dikkatsizlerin orman yangınların davetiye çıkardığını söyledi.

AA’nın haberine göre bakanlık olarak, dün Hatay, Mersin ve Çanakkale’de çıkan yangınların, sebeplerini ortaya çıkarmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlatan Yerlikaya, “Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan beşinin sebebini ortaya çıkardılar. Birisinin trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir” diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Hatay Belen’de bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanların yakılmasından dolayı çıkan yangına ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını anımsatarak, bu kişilerden birinin tutuklandığını, diğerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Çanakkale’deki yangın

Mersin Gülnar’da köy içerisindeki bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangının kazaen de olsa orman yangını çıkardığını aktaran Yerlikaya, “Bugün yine Çanakkale’deki yangın sönmesi noktasında bizi hayli ümitlendirmişti. Fakat rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması yangını daha da vahim bir noktaya doğru taşıdı” şeklinde konuştu.