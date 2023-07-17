Üç bin 423 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Üç bin 36 adli hakim ve savcıyla 387 idari hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun, beklenen 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi bugün yayınlandı. Söz konusu kararnameye göre 3 bin 36 adli hakim ve savcıyla 387 idari hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından şunları dedi:

“Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hâkim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.”