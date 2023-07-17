En fazla kullanılan emojiler belirlendi

En fazla kullanılan emojiler listesinde ilk sırada ‘katıla katıla gülen yüz’ yer aldı.

Fotoğraflar: AA

Dijital dünya dilinin bir parçası sayılan emojiler, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları başta olmak üzere sanal platformlarda yoğun olarak kullanılıyor.

2014’ten bu yana 17 Temmuz ‘Dünya Emoji Günü’ olarak kutlanıyor.

Üç binden fazla emoji var

AA’nın Crossword-Solver isimli web sitesinin emojilere ilişkin araştırmasından aktardığına göre 3 binden fazla emoji var.

En fazla kullanılan emojiler listesinde ilk ilk sırada ‘katıla katıla gülen yüz’ ve kalp emojileri yer alıyor. ‘Katıla katıla gülen yüz’ emojisi, 75 ülkede en fazla kullanılan emoji. Türkiye de bu ülkeler arasında.

Ülkeye göre değişiyor

Bu emoji, çoğu ülkede zirvede yer alsa da yine de en fazla kullanılan emojiler ülkelere göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin, Britanya’da kalp, Hindistan’da dua eden eller, Suudi Arabistan’da beyaz kalp, İsviçre’de ülke bayrağı emojisi daha fazla kullanılıyor.

Araştırmada, emojilerin dünyanın her yerinde kullanılmasına rağmen bazı noktalarda evrensel bir dil olmadığı, bir ülkede normal sayılabilecek bir emojinin farklı bir ülkede çeşitli olumsuz anlamlar içerebileceği belirtiliyor.