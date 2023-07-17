ABD: Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alması milyonlarca kişiye zarar verecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alarak milyonlarca kişiye zarar vereceğini söyledi.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce süresi 17 Temmuz’da sona erecek Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını uzatmak için herhangi bir neden olmadığını savunmuştu.

Kremlin, bugün anlaşmanın durdurulduğunu duyurdu. ABD’den karara tepki geldi.

Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre Adam Hodge, kararın gıda güvenliğini kötüleştireceğini ve milyonlarca kişiye zarar vereceğini belirtti ve “Rusya hükümetine kararını derhal geri alması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas Greenfield da Rusya’nın kararını ‘gaddarlık’ olarak niteledi.

Gazetecilere açıklama yapan Amerikalı temsilci, “Rusya bu kez de Karadeniz tahıl girişimine katılımını askıya alarak dünyadaki en savunmasız kesime bir darbe daha indirmiştir” ifadelerini kullandı.