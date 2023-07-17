CHP, kampanya ekibinin ‘montaj video’ uyarılarını dikkate almamış

ALTAN SANCAR

CHP kampanya ekibinin, seçim boyunca ortaya sürülen montaj videolara karşı partiyi uyardığı ve dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

28 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı olmuştu.

Seçim sürecinde en çok tartışılan konuların başında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK’lıları aynı karede gösteren sahte videolar olmuştu. Öyle ki Erdoğan bu videolardan birini 7 Mayıs’taki İstanbul mitinginde izletmişti.

Erdoğan, İstanbul mitinginde Kılıçdaroğlu hakkında sahte video izlettihttps://t.co/sxOAqW1Ny5 pic.twitter.com/VknEXNkvD6 — Diken (@DikenComTr) May 7, 2023

Aralarında Erdoğan’ın mitingde gösterdiği de olan montaj videolar, 1 Mayıs’ta bir Youtube kanalı ve Facebook sayfasından sponsorlu olarak dolaşıma girdi ve 3 Mayıs’ta kampanya ekibinin dikkatini çekti.

Diken’in CHP kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre sayfa ve videoları inceleyen kampanya ekibi, videoların ‘milyonlarca kişiye ulaşma riski’ni tespit etti.

Sert tepki önerildi

Kampanya ekibi bunun üzerine 3 Mayıs’ta CHP’deki seçim işleri dışındaki siyasi kurmayları videodan ve sayfalardan haberdar etti.

‘Videoların hızla yayıldığına ve Twitter’da da dolaşıma girdiğine’ dair uyarıldı. Bazı kurmaylar durumu Kılıçdaroğlu’na ileteceklerini söyledi.

Kampanya ekibi, CHP’lilere ayrıca Kılıçdaroğlu hariç partinin tanınan yüzlerinin ‘ağır sözler kullanarak, gerekirse hakaret ederek’ tepki göstermesini önerdi.

İl örgütlerinin adliyelerde suç duyurusunda bulunması, bunun ‘örgüt propagandası olduğu ve örgütü güçlü göstermek olduğu’nun vurgulanması da tavsiye edildi.

‘Kazandıktan sonra gereken yapılır‘

Ancak siyasi kurmayların seçim sonrasını işaret etmesi ve “Kazandıktan sonra gereken yapılır” demesi kampanya ekibini endişelendirdi.

Ekibin önerisine rağmen CHP’liler bu konuda adım atmakta gecikince, durum basına sızdırıldı ve duyurulması sağlandı.

Fakat buna rağmen yeterli aksiyon alınmaması üzerine kampanya ekibi, partinin üst düzey siyasi kurmaylarına “Bu videoların yayılması büyük risk yaratacak” dedi. Kampanya ekibi uyarılarına rağmen yeteri kadar harekete geçilmediğini görünce kendi işlerine döndü.

20 gün sonra suç duyurusu

Ekibin uyardığı videolar arasında yer alan bir video 7 Mayıs’ta Erdoğan tarafından İstanbul mitinginde gösterildi.

Videonun gösterildiği miting çok sayıda televizyon kanalında canlı yayınlandı. O günden itibaren başlayan ‘montaj video’ tartışması ilk turun ardından da devam etti.

Erdoğan 22 Mayıs’ta katıldığı televizyon programında “Ama montaj, ama şu ama bu, Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var” dedi.

CHP bunun üzerine, videoların dolaşıma girmesinden yaklaşık 20 gün sonra suç duyurusunda bulunma kararı aldı.