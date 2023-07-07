Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisini değerlendirdi: Olur yani hayat devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisiyle ilgili “Olur yani hayat devam ediyor” dedi.

Fotoğraf: CHP

28 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı olmuştu.

TV100 programcıları Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır’a konuşan Kılıçdaroğlu, yenilgiyle ve ‘büyük umutsuzluk dalgası’yla ilgili şunları söyledi:

“Barış bey, hepimiz çok iyi inanmıştık. Yüzde yüz cumhurbaşkanlığı seçimi kazanacağımıza dair. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu. Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil. Olur, yani hayat devam ediyor. Yani bir nehir gibi akıyor.

Tamam, siz karşıya geçmek için yüzdünüz ama ulaşamadığınız kıyıya çok yaklaştım ama ulaşamadım. Ama nehir akıyor ve siz o nehirde yüzmek ve karşıya geçmek zorundasınız. Dolayısıyla hayal kırıklığını kronik hale getirmeden tam tersine. Yani kazandığımız pek çok avantajı öne çıkararak halka moral vererek bunu götürebilirsiniz. Götürmek zorundasınız zaten. Şimdi biz sadece Erdoğan’la rekabet etmedik yani. Saray devletine karşı rekabet ettik. Valisi, kaymakamı, jandarma komutanı, bütün bakanlar hiç kimse istifa etmedi. Herkesin altına makam araçlarıyla bakanlar propaganda yaptılar. Bizim milletvekillerimiz darp edildi, sandık başında darp etti.”

’11 büyük kente pek çok yeri ilave edeceğiz’

Kılıçdaroğlu ayrıca önümüzdeki yerel seçimler için umutlu olduğunu belirtti: “Biz bugün 11 büyük kenti aldık. Geçen seçimlerde bunlara Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Uşak gibi pek çok yeri ilave edeceğiz. Adaylarımız mücadeleyi yapacaklar. Belediye başkanlarımız da başarılı belediye başkanlarımız ellerinde bütün engellemelere rağmen ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar, iyi sonuçlar elde edecek.”