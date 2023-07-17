Kamu kurumları ‘Tek Yürek’te tekledi: Yaklaşık 9 milyar lira bağış yatırılmamış

BİLAL ÇELİK

‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına katılıp depremzedeler için bağış yapacağını açıklayan Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, TMSF, Turkcell, Emlak Konut gibi kamu kurumları, son raporlara göre yaklaşık 9 milyar lirayı yatırmadı.

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6 Şubat depremlerinden sonra 15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmişti. Yardımların AFAD ve Kızılay’a verileceği bildirilmişti. Toplamda vadedilen bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı bulmuştu. Ama 14 Mart’taki açıklamada 41 milyar 28 milyon 364 bin lira halen yatırılmadığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen hafta itibarıyla toplanan paranın 85 milyar liraya ulaştığını açıklamış; kalan 30 milyar lira ve kimlerin ödemediğine ilişkin bilgi vermemişti.

Diken, ödenmeyen bağışların izini raporlardan sürdü. Bağışı yapan kurumlar, son faaliyet ve finansal raporlarında yatırdıkları paranın miktarını ve amacını açıkça anlattı. Ancak bunlar dışındaki birçok kamu kurumu söz verdiği parayı ya yatırmadı ya da eksik yatırdı. Kimi kurumların raporlarında bu bağışlardan söz dahi edilmedi.

Sözünü tutan kurumlar

Sırasıyla 30, 20, 12, 7, 2 ve 2 milyar lira bağışlayan Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom vaadini yerine getirdi. Bu kamu kurumları, son üç ayki faliyet raporlarının ‘bağış giderleri’ bölümünde vadettiği 73 milyar lirayı ödediğini bildirdi.

Sözünü tutmayanlar

Ancak bu kurumlar dışında vaatte bulunup paraları yatırmayanlar da var.

Ziraat Katılım Bankası, 1 milyar lira bağışlayacağını bildirmişti. Bankanın yardım kampanyası sürecini kapsayan ocak-mart dönemine ait faliyet raporlarına göre bağışlanacağı bildirilen paranın sadece 600 milyon lirası yatırılmış. Raporda, kalan 400 milyon liranın yatırılıp yatırılmayacağına ilişkin bilgi yer almadı.

Vakıf Katılım

Vakıf Katılım Bankası da yardım gecesi 1 milyar lira bağışlayancağını açıkladı. Ancak bankanın yılın ilk üç ayına ilişkin raporunda bu bağışa rastlanmadı. Raporun ‘yardım ve bağışlar’ bölümünde 927 milyon 665 bin lira gider gösterildi. Ancak bu paranın nereye harcandığı belirtilmedi.

2 milyardan eser yok

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ise 2 milyar lira bağışladığını bildirmişti. Ancak kurumun son raporlarında bu para hakkında bilgi verilmedi. Rapora göre kurumun 250 milyon lira gideri var ve bu şöyle dağılmış: “Bu gideri oluşturan hesapların gelir tarafında 4,5 milyon TL ile Diğer Gelirler ve Karlar hesabı bulunmaktadır. 99,6 milyon TL ile Diğer Giderler ve Zararlar, 77,3 milyon TL ile Karşılıklar hesabı, 40,5 milyon TL ile Ertelenmiş Vergi Varlığı hesabı ve 38,2 milyon TL ile Reeskont Hesabı gider tarafında yer almaktadır.”

TMSF

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 2 milyar lira bağışlayacağı bildirilmişti. TMSF’nin bu parayı yatırmadığı ortaya çıktı. Son üç aylık rapora göre kurumun üç aylık gideri 99 milyon 402 bin 666 lira. Bu paradan AFAD veya diğer kamu yardım kurumlarına herhangi bir ödeneğin ayrılıp ayrılmadığı da belirtilmedi.

Emlak Konut

Canlı yayında Emlak Konut’tan kampanyaya 1 milyar lira bağış vadedilmişti. Ama bunun 300 milyon lirasının hala yatırılmadığı ortaya çıktı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), 1 Ocak-31 Mart tarihlerini kapsayan faaliyet raporuna göre söz verilen paranın sadece 700 milyon lirası yatırıldı.

Turkcell

Turkcell’in de o gece 3,5 milyar lira ödeyeceği belirtmiş; bu vaadi açıklanan ocak-mart dönemine ait rapora da yansımıştı. Faaliyet raporunda, “Şirketimiz tarafından 3.500.000.000 TL tutarına kadar bağışta bulunulmasına karar vermiştir” ifadesi yer alsa da bu Turkcell’in finansal raporuna yansımadı. Buna göre şirketin üç aylık bağış giderleri sadece 104 milyon 872 bin lira. Bu bağışların kapsamıysa bilinmiyor.

Söz konusu kurumların altı aylık faliyet raporları henüz açıklanmadı.