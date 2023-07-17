Rusya: Tahıl anlaşması fiilen son buldu

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Tahıl anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek” dedi.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce süresi 17 Temmuz’da sona erecek Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını uzatmak için herhangi bir neden olmadığını savunmuştu.

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