Lozan belgelerinin tamamı internette

100’üncü yılı vesilesiyle Lozan Anlaşması’nın tüm metin ve görselleri internete yüklendi.

İsmet İnönü toplantı masasında ayağa kalkmış elindeki notlara bakarak konuşmasını yapıyor.



İnönü Vakfı, 24 Temmuz 1923’te imzalanan anlaşmaya dair arşivinde bulunan belge, fotoğraf ve videoları, araştırmacıların çalışmalarına destek amacıyla için ‘lozanantlasmasi.com‘ adresine ekledi.

Mektuplar, raporlar, telgraflar…

Belge arşivinde tamamına yakını orijinal ve tek nüsha mektuplar, telgraflar, faturalar ve raporlar bulunuyor.

Belgelerdeki, Arap harfi olanlar Latin harfine, Almanca, Fransızca, İngilizce ve diğer dillerde olanların ise önemli bölümü Türkçeye çevrilerek siteye konuldu.

İsmet Paşa anlaşmayı imzalıyor.

Lozan’ın imzalandığı anın fotoğrafları

Lozan Anlaşması’na imza atıldığı ana ait fotoğrafların da yer aldığı görseller arasında, Mevhibe İnönü’nün Lozan’a gitmeden önce pasaportu için çektirdiği vesikalığı, konferansa giden ilk heyetin toplu pozu, İsmet Paşa’nın konferansta kullandığı kartviziti, antlaşmayı imzaladığı kalem ve mührü, Lozan dönüşünde, Ankara Garı’nda Atatürk ve Latife hanım tarafından karşılanma anı da yer alıyor.

Karikatürist Theo’nun çizgileriyle Lozan’ın anlatımı: İnönü kılıç yerine zeytin dalı uzatıyor.

İsmet İnönü karikatürleri

Dünya ve Türkiye’den ünlü karikatüristlerin Lozan Anlaşması döneminde İsmet İnönü’yle ilgili çizdiği karikatürler de sitede bulunuyor.