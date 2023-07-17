Bakan Özhaseki: Kiraların yükselmesinin tek sebebi arz eksikliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, halen çadırlarda 55 bin, konteyner kentlerde 467 bin kişinin kaldığını söyledi. Özhaseki, bölgedeki fahiş kira fiyatlarını da arz eksikliğine bağladı.

Mehmet Özhaseki. (Habertürk TV)

Özhaseki, 22 Adet Yerinde Dönüşüm Ofisinin Açılışı ve Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni’ne katılmak üzere bulunduğu Hatay’da Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özhaseki’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Depremden sonra yerlerini terk etmek zorunda kalan insanlarımızın sayısı 1 milyon 903 bin. Sağlam olan yerlerde oturuyor insanlar veya başka türlü çözümünü bulmuş. Şu anda çadırlarımızda kalan insan sayımız 55 bin civarında. Bir taraftan konteyner kentler yapılıyor. Oraya yavaş yavaş taşınıyorlar. Sayı gittikçe eksiliyor. İlk zamanlar herkes çadır peşindeydi. Kolay değildi. Şimdi millet evler yapılana kadar daha rahat yaşamak istiyor. 312 konteyner kent kuruldu Türkiye genelinde. 467 bin kişi var. Bir de tesislerde kalanlar var. Yurt, sosyal tesis, birtakım otellerde, öğrenci yurtlarında 79 bin kişi.

*Ayakta kalan birçok binanın yıkımı icap ediyor. Onlara da baktığımız zaman bazı şehirlerde yüzde 20-25’ler oranındayız. iki-üç ay kadar sürecek. İlk yapılan ihaleler alelacele yapıldığı için şartnamelerde bazı şeyler gözden kaçmış. Mesela yerinde ayrıştırma konusu. Özellikle asbestli boruların olduğu ortamda tehlikeli durum. Şehir içinde zehir saçıyor. Tamamıyla şartnamelerin değiştirilmesi, birtakım ek değişikliklerle revize yapılarak işin hızlandırılması talimatını verdik.

*Şu anda toplam 180 bin konutun ihalesi yapıldı. İnşaatlar yüzde 95 civarında devam ediyor. Orman vasfını yitirmiş arazilere de yapabilmek amacıyla. Bunlar inşallah bir yıl içinde bitecek, 319 bin konuta çıkaracağız inşallah. Bulabildiğimiz rezerv alanlar bu kadar. İstimlak sorunlarıyla karşılaşmayalım diye bulabildiğimiz rezerv alanlar.

Yerinde dönüşüm

*Bir formül bulduk; yerinde dönüşüm. Vatandaşın yıkılan evinin zemininde sorun yoksa yerinde dönüşümle ilgili teşvik vereceğiz. 100 metrekarelik ev için 500 bin lira hibe 500 bin lira kredi veriyoruz. Müteahhit arkadaşlar “Şu anda ortalama TOKİ standartlarında yerin metre kare birim fiyatı 9-10 bin lira civarında yapılabiliyor.” Beş katlı bina düşünün. İkişer daireden 10 kişi oturuyor. Vatandaş evini yapmak istediğinde 10 kişiden en az beş kişi bir araya gelecek, yerinde dönüşüm talebinde bulunacak. Biz açtığımız hesapla para vermeye devam edeceğiz.

Kira artışı

*(Deprem bölgelerindeki fahiş kira artışı) Kiraların yükselmesinin bir tek sebebi var, o da arz eksikliği. Bir taraftan burada bizim kayıtlara göre devletten istifade eden 1 milyon 900 bini kişi var. 1 milyon 300 bin kişiye kira desteğinde bulunuyoruz. Bunlar Sivas’ta, İstanbul’da ev bulup oturuyor. Sivas’ta diyelim 500 depremzede geldi. Bir anda fiyat yükseliyor. İstanbul’da yükseliyor. Şu anda bakanlık olarak çalışmalarını yapıyoruz. Konut arzını artıracağız. Kooperatifler bize müracaat ettiğinde hazine arazilerini bedelsiz olarak proje dahilinde vermeyi düşünüyoruz.

*Arsa eksiğini ne kadar çoğaltırsanız kendiliğinden düşecek. Şimdi bütün şehirlerde inşaat yapılabilecek yerlerde parselleri dışarı çıkaracağız. Toplu konut başlayacak yerlere bedelsiz vermeyi düşünüyoruz. Biz arsa üretip, dışarıya arz edeceğiz, dar gelirli vatandaşa ve toplu konutlara bedelsiz verince fiyatlar iyice düşecektir. Avrupa’da yapılan birçok konutu özellikle bildiğimiz şehirlerde belediyelere ait binlerce konut var. Belli gruplara yönelik çıkarıyorlar ve orada belediyeler ev sahibi. Kiracılara veriyor. Biz inşallah şu hasarın altından kalkalım. Önce çadırda, konteynerde kalan insanları kurtaralım. Sonra iş oraya gelecek diye düşünüyorum.

Olası İstanbul depremi

En büyük korkumu söyleyeyim. İlk bakanlık yaptığım dönemde durmadan İstanbul depremine kafayı takmıştım. Arkadaşlarımız “İkide bir İstanbul depremi deyip durmasın” demişti. Gerçekten deprem olacaksa 7’nin üzerinde şiddetli bir deprem. İstanbul’da 1,5 milyon riskli, 600 bini ilk etapta yıkılacak gibi gözüküyor. 900 bini belki idare edebilir. Bunun manası şu; şunu diyemezsiniz; 600 bin de gitsin diyemezsiniz. Her sokakta 2 bina yıkıldığında bütün sokaklar trafiğe kapanır. 600 bin bina yıkılınca altyapı ölür, doğalgaz kesilir. Trafik olduğu gibi durur. Suyu kesmek zorundasınız, elektriği keserseniz, kanalizasyon akmaz. Kocaman hapishane olur. Binbir türlü salgın hastalıkla karşılaşırsanız. Bizim bir an önce yapmamız gerekiyor.

*Birkaç proje hazırladım, önümüzdeki dönemde Meclis’te paylaşacağım. İstanbul’a gidip paydaşlarla paylaşacağım. Bu İstanbul’u depreme hazırlama projesi. Deprem sağ partili, sol partili dinlemiyor. Siyaset buralara girmemesi lazım. Ekrem Bey geldi, onunla da prensipte anlaştık. Sonra bunu topluma anlatacağız. İstanbul’da 150 bin Anadolu, 200 konut civarında İstanbul yakasında hazırladığımız rezerv alan var. Bir an önce konut üretimine başlayacağız.