Mahkeme TELE1’in karartılmasına ‘Dur’ dedi

Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, RTÜK’ün TELE1 TV’ye yayın durdurma cezasını oybirliğiyle durdurdu.

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RTÜK, TELE1 TV’ye Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle yedi gün yayın durdurma, beş kez program durdurma, iki kez de önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

TELE1 TV yönetimi, RTÜK’ün bu kararına karşı Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı.

ANKA’nın haberine göre mahkeme, başvuruyu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdurdu. Mahkeme, RTÜK’e 30 günlük savunma süresi verdi.

Mahkeme, RTÜK’ün kararını onaylamış olsaydı kanal bu geceden itibaren 24 Temmuz’a kadar yayın yapamayacaktı.