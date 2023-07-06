Tele 1’e yedi gün ekran karartma ve para cezası

Radyo Televizyon üst Kurulu (RTÜK), Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle; kanala, yedi gün yayın durdurma ve iki kez yüzde 5 idari para cezası verdi. Bunların yanısıra kanala beş gün program durdurma cezası da verildi.

Görsel: Youtube

Söz konusu cezaları RTÜK Üyesi İlhan Taşçı duyurdu. Taçşı, konu hakkında yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

*Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle Tele 1’in yedi gün boyunca ekranının karartılması ve yüzde 5 idari para cezası verilmesine karar verildi, oy çokluğuyla.

*Ayrıca ‘terörü övme’ suçu iddiasıyla da kanala yüzde 5 idari para cezası, beş kez de program durdurma cezası verildi.

Ne olmuştu?

Yanardağ’ın AKP’li Galip Ensarioğlu’nun ‘çözüm süreci’ sözlerini eleştirdiği programdan bir bölüm, yine AKP milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Yanardağ, Çelebi’nin paylaşımı sonrası sosyal medyada hedef haline gelmişti. Çelebi’nin yayınladığı videoda Yanardağ şunları söylüyor: “Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatyla bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir.”

Ancak Çelebi’nin yayınladığı video, tüm programın sadece küçük bir kısmı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de TELE1 hakkında inceleme başlattıklarını belirterek Twitter’dan şunları yazmıştı: “Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine TELE1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yanardağ, Şahin’e verdiği yanıtta AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’na dikkat çekerek şöyle yanıt demişti: “Ebubekir bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo’yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın.”

Yaşananların ardından İstanbul başsavcılığı tarafından Yanardağ hakkında dün soruşturma başlatılmıştı.