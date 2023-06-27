Merdan Yanardağ, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Merdan Yanardağ. (YouTube)

TELE1’de yayınlanan programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, dün gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi’ne getirilmişti. Savcılıktaki işlemleri sona eren Yanardağ, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

Yanardağ’ın AKP’li Galip Ensarioğlu’nun ‘çözüm süreci’ sözlerini eleştirdiği programdan bir bölüm, yine AKP milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Yanardağ, Çelebi’nin paylaşımı sonrası sosyal medyada hedef haline gelmişti. Çelebi’nin yayınladığı videoda Yanardağ şunları söylüyor: “Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir.”

Ancak Çelebi’nin yayınladığı video, tüm programın sadece küçük bir kısmı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de TELE 1 hakkında inceleme başlattıklarını belirterek Twitter’dan şunları yazmıştı: “Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yanardağ, Şahin’e verdiği yanıtta AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’na dikkat çekerek şöyle yanıt demişti: “Ebubekir Bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo’yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın.”

Yaşananların ardından İstanbul başsavcılığı tarafından Yanardağ hakkında dün soruşturma başlatılmıştı.