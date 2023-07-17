‘Gelmiş geçmiş en büyük ikinci mamut’un fosili bulundu

Britanya’nın kuzeyindeki Cambridgeshire bölgesinde 450 bin yıl öncesine ait iyi korunmuş mamut dişi bulundu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Fox News’ün aktardığına göre paleontolog Jamie Jordan, 120 santimetre uzunluğundaki mamut dişinin ‘gelmiş geçmiş en büyük ikinci mamut’ olarak bilinen ‘Steppe’ye ait olduğunu belirtti.

Jamie Jordan / SWNS

14 ton ağırlığında

Jordan, ilk defa şeklini ve bütünlüğünü bu kadar iyi korumuş bir mamut dişine denk geldiğini vurgulayarak, mamutun yaklaşık 3,9 metre boyunda ve 14 ton ağırlığında olup fillerden biraz daha büyük olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Fosil detaylı inceleme için paleontoloji müzesi ‘Jamie’s Fossils Galore’a götürüldü.