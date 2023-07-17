Harcamaları ‘rasyonelleştirecek’ Şimşek, topa tutuldu

“Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz…” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümet harcamalarını hatırlatan yurttaşlar tarafından topa tutuldu: “Sayın bakanım 1,2 milyar dolara yapılan Osmangazi Köprüsü’ne verilen 14 milyar dolarlık Hazine garantisini de rasyonelleştirebilecek misiniz?”
Bugün Şimşek’in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede, ‘deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği’ belirtilerek, ‘tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı’ kaydedildi.
Genelge yaşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi birçok harcamanın azaltılmasını hedefliyor.
Şimşek de Twitter hesabından belgeye dair bir haberi alıntılayarak “Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz…” diye yazdı.
Bakan, ‘rasyonelleşme’ hedeflese de AKP iktidarının ‘keyfi’ kamu harcamaları son yıllarda en çok eleştirilen konulardan biri.
Öyle ki, cumhurbaşkanlığı 2021’de günlük 10 milyon TL harcamıştı.
Yurttaşlar da daha önce vergi zamlarına deprem maliyetlerini gerekçe gösteren Şimşek’e, bu harcamaları hatırlatarak tepki gösterdi: