Harcamaları ‘rasyonelleştirecek’ Şimşek, topa tutuldu

“Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz…” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümet harcamalarını hatırlatan yurttaşlar tarafından topa tutuldu: “Sayın bakanım 1,2 milyar dolara yapılan Osmangazi Köprüsü’ne verilen 14 milyar dolarlık Hazine garantisini de rasyonelleştirebilecek misiniz?”

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Bugün Şimşek’in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede, ‘deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği’ belirtilerek, ‘tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı’ kaydedildi.

Genelge yaşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi birçok harcamanın azaltılmasını hedefliyor.

Şimşek de Twitter hesabından belgeye dair bir haberi alıntılayarak “Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz…” diye yazdı.

Bakan, ‘rasyonelleşme’ hedeflese de AKP iktidarının ‘keyfi’ kamu harcamaları son yıllarda en çok eleştirilen konulardan biri.

Öyle ki, cumhurbaşkanlığı 2021’de günlük 10 milyon TL harcamıştı.

Yurttaşlar da daha önce vergi zamlarına deprem maliyetlerini gerekçe gösteren Şimşek’e, bu harcamaları hatırlatarak tepki gösterdi:

Temsili tasarruf bunlar. KÖİ'lerden ne haber?



"Taşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi bir çok harcama azaltılacak"

"temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler"… https://t.co/cOoEh7XLeU — Güldem Atabay -Ekonomist (@guldematabay) July 17, 2023

Sayın Bakanım bize rakam verin, kim ne kadar tasarruf edecek? https://t.co/gwOpEiJLMZ — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) July 17, 2023

O esnada vergilerimizle yapılan kamu harcamaları 👇 https://t.co/2Hf5XdZsm8 pic.twitter.com/KxWcLiiEko — Furkan Şahin (@furkann7sahinn) July 17, 2023

o sırada gümüşhane kelkit belediye başkanının özel kalemi için açılan yeni maybach ihale dosyası https://t.co/o5e1cMtuND pic.twitter.com/A9zQB4WC7N — Ali Tibux דֵמוֹקרָט# 🇪🇺 (@alitibux) July 17, 2023

sarayın günlük masrafı 15 milyon, buna bi son vermeliyiz de bakalım, diyebiliyo musun? yerler böyle rasyonelleşmeyi https://t.co/w0VLmX3fj4 — Raskolnikov (@vaybebune) July 17, 2023

Sayın Bakanım 1,2 milyar dolara yapılan Osmangazi Köprüsü'ne verilen 14 milyar dolarlık Hazine garantisini de rasyonelleştirebilecek misiniz? https://t.co/XHO3EvI3SB — İbrahim Kahveci (@Kahvecibrahim) July 17, 2023

Halkın gazını alıyor, onları kandırıyorsunuz.



Döylediğiniz harcama grubu size göre "çekirdek" parası. https://t.co/iuCQCwTSm6 — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) July 17, 2023

Kamu’nun harcadıklarını değil Kamu’ya harcananları kısacaklar, asla şaşmaz https://t.co/Hh0x1sa0wY — Dimitrov’s (@poulantzas39) July 17, 2023

Yaptıklarının İMF programından bir gram farkı yok. Borçlanan harçlanan holdingler patronlar, kemeri sıkan yine biz. https://t.co/y89YEoTVDK — Kaan Kavuşan (@yikimagidenadam) July 17, 2023

Mehmet Şimşek’e biraz daha yardımcı olun da kulağımızın arkasını da halletsin belli ki bulamıyor sayın @ProfDemirtas https://t.co/Q7XgLAkYvo — Baransel Ağca🇦🇷 (@brnslagca) July 17, 2023

Tayyip Erdoğan istifa edecek herhalde https://t.co/a91T3SRdWB — İlkan Dalkuç (@ilkand) July 17, 2023

Hikaye anlatıyor. Kamudan 3-5 maaş alan yandaşlar, o lüks makam araçlarına binip amcaoğullarına ihaleler dağıtmaya devam edecek. Akrabalarını torpille işe alıp bizim paralarımızla, vergilerimizle gezip tozup şatafat içinde sefa sürecekler https://t.co/bWDGoVxTjH — İsmail Arı (@ismailari_) July 17, 2023

Cumhurbaşkanlığı harcamaları da dahil mi ? https://t.co/liyU8Nt7o9 — Ozan Balık (@ozan_blk07) July 17, 2023

Sayın bakan ne yapıyorsunuz itibardan tasarruf olmaz. Sakın öyle hata yapmayın. Zamlara vergi artışlarına devam edin. Benzini direk 100 tl yapın devletimiz kurtulsun, yeter artık devletimizin çektiği çile. https://t.co/OyGRbHlwPy — inan. atasınınoğlu (@InanNoglu) July 17, 2023