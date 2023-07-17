Erdoğan Esad’a açık, Esed’e kapalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır ‘Esed’ dediği Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın ismini olduğu gibi telaffuz etti. Hemen ardındansa tekrar ‘Esed’ dedi.

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Uzun yıllardır bozulan ilişkiler sonrası Suriye ve Türkiye geçtiğimiz yıl İran ile Rusya’yla dörtlü görüşmelere başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özellikle seçim öncesi Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’la görüşerek mülteci tartışmasını çözüme kavuşturmak istiyordu.

Esad yönetimiyse Erdoğan’la ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki bütün birliklerini geri çekmeye hazır olması ve Suriye iç savaşından önceki durumun yeniden sağlanması durumunda görüşeceğini söylemişti.

Bugün, Körfez turu öncesi basına konuşan Erdoğan, Esad’ın ismini ‘görüşmeye kapalı olmadıklarını’ söylerken doğru telaffuz etti: “Beşar Esad’la görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı önemli.”

Erdoğan, ‘Suriye’den çıkmayacaklarını’ söylediği bir sonraki cümlesindeyse ‘Esed’e döndü: “Şu anda Suriye’de Esed, maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz.”