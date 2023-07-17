İran’da ‘ahlak polisi’ sokaklara geri dönüyor

İran’da, Mehsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestolar sonucunda durdurulan ‘ahlak polisi’ devriyeleri yeniden başlıyor.

Fotoğraf: İranlı bir kadına ders veren ve azarlayan ahlak polisi – Wikipedia

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi, ‘ahlak polisi’nin başörtüsü kurallarının uygulanması için sokaklara geri döneceğini söyledi.

Karar, 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin Tahran’da zorunlu başörtüsü kuralına karşı geldiği gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinden 10 ay sonra alındı.

Emini’nin yaşamını yitirmesinin ardından başlayan ‘özgürlük’ protestolarında ahlak polisi devriyeleri durdurulmuştu.

Eylemleri izleyen aylarda birçok kadın başörtüsü takmaya toptan son vermişti. Sosyal medyada bazı kadınların sokak ve işyerinde başörtüsüz dolaştığı görülüyor. Bu durumdan rahatsız rejim yanlısı muhafazakarlar devriyelerin geri dönmesi için yetkililere çağrıda bulunuyordu.

Polis sözcüsünün aktardığına göre devriyeler yeniden geliyor:

“Başörtüsü kuralını ısrarla ihlal edenlere karşı ülke genelinde arabalı ve yaya devriyeler kurulacak. Polis tarafından bu kişiler uyarılacak. Uyarıların dikkate alınmaması durumunda söz konusu kişiler adli makamlara sevk edilecek.”