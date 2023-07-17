Erdoğan, tahıl anlaşmasının geleceğinden umutlu

Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bugünkü rağmen, Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum” dedi.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün “Tahıl anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek” demişti.

Körfez turu öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, “(Tahıl koridoru anlaşması) Bugünkü açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum” dedi.

Erdoğan seyahatten döner dönmez Putin’le telefonda, daha sonra da ağustosta yüz yüze görüşeceğini söyledi.