Mehmet Şimşek, Vatan Partisi’ni engelledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vatan Partisi’ni Twitter’dan engelledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Partinin Twitter paylaşımında, engellemeye ilişkin görsel paylaşılırken Şimşek’e şunlar yazıldı: “Tefeci olsak böyle yapmazdınız.”

Tefeci olsak böyle yapmazdınız 🙂 pic.twitter.com/1N1OAXHA1I — Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) July 17, 2023

Doğu Perinçek’in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi, son genel seçimlerinde 50 bin oy almıştı. Oyların yüzde 0,1’ini alan parti Meclis’e de girememişti. Doğu Perinçek, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimleri için Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamıştı. Vatan Partisi’nin, ikinci tur seçimindeki siyasetini, ’emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevzisinden belirlediğini’ savunan Perinçek, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘teröristlerle işbirliği yapmak’la suçlamıştı.