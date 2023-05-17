Perinçek ikinci tur için Erdoğan’a destek istedi

Savcılık, bir sokak röportajında, seçimleri değerlendirirken bir kişinin doktor dövmekler övünmesini suç saymadı. Seçimlerden önce ‘Mikrofondasın’ isimli Youtube kanalında ismi belli olmayan bir kişiyle Samsun’da yapıldığı anlaşılan bir röportaj yayınlanmıştı. Söz konusu şahıs, seçim sürecini değerlendirdiği röportajda iktidarı desteklerken, şu tepki çeken ifadeleri kullanmıştı: “Sonuna kadar Reis. Neler yaptı, neler etti, Bir 25 sene öncesini […]