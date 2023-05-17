Perinçek ikinci tur için Erdoğan’a destek istedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.
Perinçek, cumhur ittifakına destek kararını, Haliç Kongre Merkezi’ndeki Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Toplantısı’nda duyurdu.
Vatan Partisi’nin, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimindeki siyasetini, ’emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevzisinden belirlediğini’ savunan Perinçek, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘teröristlerle işbirliği yapmak’la suçladı.
Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeterli imzayı toplayamamış ve cumhur ittifakına katılma taleplerinin de Erdoğan tarafından reddedildiğini söylemişti.
Bu arada Perinçek’in partisi 53 bin oy almıştı.