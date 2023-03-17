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Yaramazlara biraz batar!

Doğu Perinçek, ‘cumhur’dan randevu istemiş

Cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP’den ittifak için bir görüşme talebi gelmediğini ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu istediğin açıkladı.

Perinçek, AKP’nin Hür Dava Partisi’yle (HÜDA-PAR) flörtü için, “Bundan AK Parti de rahatsız; MHP de kaynıyor” dedi.


Doğu Perinçek, 'cumhur ittifakı' yolunda. (VP)
Doğu Perinçek, ‘cumhur ittifakı’ yolunda. (VP)

Habertürk yazarı Bülent Aydemir’in aktardığına göre Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Perinçek, cumhur ittifakında yer alma iradesini ortaya koyarken, ittifakı destekleyen HÜDA-PAR ve HDP’yle ilgili soruları yanıtladı.

Perinçek şunları söyledi:

*HÜDA-PAR’ın kamuoyu önünde ittifak içinde gösterilmesi, seçim kaybettirecek, ittifaka çok oy kaybettirecek bir olay. Millet ittifakına, ‘Siz PKK’yla işbirliği yapıyorsunuz‘ derken siz de öbürüyle yapıyorsunuz.

*Belki de bir tuzak. Bundan AK Parti de rahatsız; MHP de kaynıyor. 

*Anayasa Mahkemesi’nin serbest bıraktığı 540 milyon lirayı Hazine ve Maliye Bakanı HDP’ye vermesin. AYM yanlış karar verebilir. 

*Maliye bakanı da diyecek ki bu dava sonuçlanıncaya kadar milletin parasını size vermeyeceğim.

Manşetten itiraz 

Vatan Partisi’nin gazetesi Aydınlık, HÜDA-PAR Erdoğan’a desteğini açıklamasına manşetten çıkışmıştı.

Gazete ismini açıklamadığı bir AKP’li milletvekilinin buna itiraz ettiğini yazarak, şunları söylediğini iddia etmişti: “Doğu-Güneydoğu’dan üç-beş vekil peşine düşerken, tüm Türkiye’de milletvekili kaybedeceğiz.”

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