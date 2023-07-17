‘Ekonomi çevreleriyle görüşen’ Selvi, düşük faiz artırımı bekliyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ‘ekonomi çevreleriyle yaptığı görüşmler’e dayanarak Merkez Bankası’nın (MB) temmuz ayında faizi yüzde 16,5-17 civarında tutacağını savundu.

Anadolu Ajansı’nın (AA) anketinde MB’nin faizi yüzde 20’ye çıkaracağı öngörülmüştü.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ülke ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetim, 22 Haziran’daki toplantıda faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseltmiş ancak bu piyasalar tarafından yeterli görülmemişti. Bu nedenle döviz kurları fırlamıştı. Piyasalar faizin en az yüzde 20-25 çıkartılması bekliyordu.

Merkez Bankası, 20 Eylül’de, faiz kararını açıklayacak. AA’nın faiz anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın bu ay politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 20’ye yükseltmesini bekliyor.

Selvi’nin beklentisi daha düşük

İktidar gazetecilerinden Abdülkadir Selvi’yse buna katılmadığını, bankanın faizi yüzde 16.50-17.00 civarında tutabileceğini savundu. Selvi bunu ‘ekonomi çevreleriyle yaptığı görüşmeler’ sonucunda bu çıkarımı yaptığını da ekledi.

Selvi bugün faiz hakkında şunları yazdı:

*Uzun tartışmaların ardından yeni bir PPK toplantısı daha geldi, çattı. Merkez Bankası yeni faiz kararını 20 Temmuz Perşembe saat 14:00’te açıklayacak. Piyasalarda genel beklenti faizlerin 500 baz puan daha artırılması yönünde. Ancak benim beklentim ve gördüğüm politika faizinin 20’ye ulaşmayacağı şeklinde.

*Bu hafta ekonomi çevrelerinde yaptığım görüşmelerden böyle bir çıkarımım oluştu. Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizin yüzde 16.50-17.00 civarında olabileceğini düşünüyorum. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki sonuçta her ay PPK toplanıyor ve ekonomideki gelişmeler, alınan kararların etkileri başta olmak üzere tüm veriler yeniden gözden geçiriliyor.