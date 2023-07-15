AA anketi: Faiz 500 baz puan artırılacak

Anadolu Ajansı’nın düzenlediği faiz anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın bu ay politika faizini yüzde 20’ye yükseltmesini bekliyor.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetim, 22 Haziran’daki toplantıda faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseltmiş ancak bu piyasalar tarafından yeterli görülmemişti. Bu nedenle döviz kurları fırlamıştı. Piyasalar faizin en az yüzde 20-25 çıkartılması bekliyordu.

Faiz oranının belirleneceği bir sonraki toplantı 20 Temmuz’da düzenlenecek. Anadolu Ajansı da buna yönelik 20 ekonomistin katıldığı faiz anketi yaptı.

Ankete göre, ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında; yıl sonu politika faizi beklentileriyse yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.